نهال نبيل تغني تتر نهاية مسلسل سارة في صدى البلد.. وهذه علاقة حنان ترك بالأغنية

قالت الفنانة نهال نبيل إن تتر النهاية لمسلسل «سارة» كان أكثر انتشارًا من البداية لأنه وصل إلى كل الطبقات من الجمهور.



وأضافت "نبيل"، في ندوتها بموقع "صدى البلد"، أن الجمهور اعتقد أن الفنانة حنان ترك بطلة المسلسل هي من غنت التتر، إلا أن «حنان» صححت اللبس لدى الجمهور وقالت إن «نهال» صاحبة الأغنية واسمها مكتوب على التتر.



وخلال الندوة، حرصت نهال نبيل على غناء «وبنحبك يا دنيا بجد» تتر النهاية لمسلسل «سارة» للفنانة حنان ترك، الذي يعد أول أعمال «نهال» الفنية عام 2005، لتعيد غناءه مرة أخرى بعد 13 عامًا.