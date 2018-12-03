أحمد فهمي يغني ويرقص على الهواء.. فيديو

قام الفنان أحمد فهمى بالرقص والغناء خلال حواره ببرنامج تخاريف المذاع على قناة أم بي سي وان، تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى.



وأضاف فهمى أنه لن يستطيع الغناء والرقص سوى فى التمثيل فقط، ولكن ردخ لطلب الإعلامية وفاء الكيلانى وقام بالغناء والرقص على الهواء.



وفى نفس السياق قام فهمى بغناء أغنية « كان شهر عسلى» والتى تم عرضها فى الحلقة الأخيرة من مسلسله ريح المدام.

