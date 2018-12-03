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رياضة

الزمالك يقترب من ضم ظهير أيسر وادي دجلة في الانتقالات الشتوية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:41 م
وادي دجلة
وادي دجلة
ملك موسى
كشف مصدر بنادي الزمالك عن اقترب حسم أولى صفقات فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالتعاقد مع السيد سالم ظهير أيسر فريق وادي دجلة.

وينتهي تعاقد اللاعب مع دجلة بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

وحسم مسؤولو القلعة البيضاء اتفاقهم مع اللاعب وتجرى مفاوضات بين الناديين في الفترة الحالية على التفاصيل المالية للصفقة.

وينتظر مسئولو الزمالك عودة أمير مرتضى المشرف على الكرة للقاهرة لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة وحسم التعاقد مع اللاعب.
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