حكم تعليم الأطفال بالمدارس التي تشكك الإنسان في الدين والأخلاق.. فيديو

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم تعليم أطفال المسلمين في المدارس التي يقوم عليها غير مسلمين؟".



وأجاب الشيخ أحمد رضا، عضو المركز، أنه ينبغي على ولى الأمر المسلم أن يحفظ دين ابنه وأن يعلمه أسس الدين والأخلاق ومكارمها، منوها بأنه إذا كانت هذه المدارس لا تتعرض لدين الطفل ولا تغرس فى نفسه مبادئ الإلحاد أو تشككه فى أصول الدين أو تزهده فى مكارم الأخلاق فيجوز الحاق الأطفال بهذه المدارس.



وأشار إلى أنه إذا كانت هذه المدارس تفعل هذه الأمور المحظورة فلا يجوز لولى الامر المسلم أن يلحق ابنه بهذه المدارس لحديث "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".

