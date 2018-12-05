النهار تُعلن الموعد الجديد لعرض برنامج واحد من الناس

قررت قناة "النهار" الفضائية، إذاعة برنامج "واحد من الناس" من تقديم الاعلامى د. عمرو الليثى، ثلاث حلقات من كل أسبوع ليصبح الموعد الجديد لعرض الحلقات السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع فى العاشرة مساءً.





يذكر أن برنامج "واحد من الناس" قد عاد من جديد عبر شاشة "النهار"، بالعديد من الفقرات الجديدة من حيث الشكل والمضمون، ويقدم "الليثى"، خلال هذا الموسم العديد من المبادرات ومنها "حقق حلمك" التي تعمل على تحقيق أحلام الناس والذهاب إلى منازلهم وتم تحقيق حلم سيدة فى محل بقالة، وايضًا "ثلاجة الخير" وكل شارع يضع الطعام لكل محتاج، ومبادرة "وصلة الحياة" ، لتوصيل المياه إلى القرى وتم توصيل 2500 وصلة ومبادرة "دفى بردهم" وتوزيع البطاطين فى كافة محافظات الجمهورية، حيث سيقوم البرنامج بتقديم 5 آلاف جهاز عروسة، و50 رحلة عمرة وشقق وعلاج لجميع أمراض الباطنة والعيون والجراحات وتوصيل مياه.





كما يقوم البرنامج بتمويل 5 آلاف مشروع صغير وتقديم عمرات، و"قول شكوتك" وعرض شكاوى المواطنين فى الانطلاقة الجديدة لواحد من الناس على شاشة النهار.