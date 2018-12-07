قاتلة زوجها بمساعدة عشيقها: مكنتش مرتاحة معاه وتزوجته غصب عنى

مكنتش مرتاحة معاه ولا عمرى حبيته واتجوزته غصب عنى لكن النصيب غلاب .. بهذه الكلمات اعترفت المتهمة بقتل زوجها بمساعدة صديقها بالخصوص بعد إلقاء القبض عليهما بمحافظة أسيوط البداية بلاغ تلقاه المقدم محمود عادل رئيس مباحث الخصوص من أهالى عزبة الأمير بالعثور علي جثة ممرض مقتولا داخل شقته إثر ضربه بآلة حادة على رأسه ومخنوقا بشال حول الرقبة.



بإخطار العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وكشفت التحريات عدم تواجد زوجته بالمنزل و أن المجني عليه يدعي "م. ع. ب" 29 عاما، مساعد تمريض ومتزوج منذ 3 أشهر، وعثر على الجثة وبها عدة ضربات في الرأس بآلة حادة وملفوف حول العنق شال أبيض وتبين ان الزوجة وراء ارتكاب الجريمة بمساعدة عشيقها حيث دخل القتيل عليهما شقة الزوجية فوجدهما يمارسان الرذيلة في حجرة نومه فانهالا عليه ضربا وقتلاه ثم هربا معا إلى محافظة أسيوط.



تم إعداد مأمورية بإشراف اللواء علاء فاروق مدير إدارة البحث الجنائي والعميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية لضبط المتهمين بمحافظة أسيوط



وتوصل فريق البحث بقيادة العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إلى اختفاء الزوجة في محافظة أسيوط بصحبة أحد الأشخاص و تم ضبطها وتدعى "ي. م"، 19 سنة ربة منزل، وبصحبتها شخص يدعى "ع. ز"، 22 سنة وبمناقشتها اعترفت بأنها تربطها علاقة عاطفية مع الثاني قبل أن تتزوج لكنها عادت لعشيقها بعد الزواج بـ4 أشهر.



وأضافت الزوجة أنها "كانت غير مرتاحة مع زوجها وتزوجته بغير رغبتها وأن لقاءاتها مع صديقها تعددت في عش الزوجية في غياب زوجها.