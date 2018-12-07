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الشرطة الفرنسية تتأهب وتنشر 89 ألف عنصر لتأمين مظاهرات الغد..فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 08:03 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المُحلل السياسي والكاتب الصحافي، خالد شقير، إنَّ الشرطة الفرنسية أعلنت حالة التأهب، وذلك بِنشرها 89 ألف شرطي وعربات مُدرعة؛ لِتأمين تظاهرة غدٍ، السبت، أمام قوس النصر، وشارع الشانزليزيه، والأماكن الحيوية في باريس.

وأضاف «شقير»، خلال لقائهِ على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية سهام عبد القادر، أنَّ هناك سَببين وراء تَجدد الاحتجاجات في باريس، الأول هو تَأخر الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، في تفهم غضب الشارع، وهذا يَجعلنا نتفهم أنَّ ماكرون، حتى هذه اللحظة لم يَتحدث، ومنْ المُنتظر أنهُ سَيتوجه بِخطاب إلى الفرنسيين يوم الإثنين المقبل.

واعتقلت السلطات الفرنسية، العشرات من الطلاب الذين يَحتجون على تعديلات في نظام التعليم العالي، أبرزها "شروط الدخول" الأكثر صرامة في الدورات الجامعية التي يتم تسجيلها بشكل غير محدود.
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