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فن

بيرين سات وسلجوق يونتم يلتقيان من جديد بعد العشق الممنوع

السبت 08/ديسمبر/2018 - 07:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تعاقد الفنان التركى سلجوق يونتم على المشاركة فى بطولة "السلطانة كوسيم" بحسب ما نشر موقع gecce التركي.

ومن المقرر ان يعود "سلجوق " للتعاون مع برين سات فى هذا العمل مرة أخرى ، بعد ان قدمًا مسلسل العشق الممنوع منذ ما يقرب من 10 سنوات وحققا نجاح كبير .

يذكر أن بيرين سات قررت المشاركة في الحلقات الأولى فقط من الموسم الجديد حيث اعتذرت على تقديم شخصية السلطانة كوسيم بمرحلة الشيخوخة.
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