بيرين سات وسلجوق يونتم يلتقيان من جديد بعد العشق الممنوع

تعاقد الفنان التركى سلجوق يونتم على المشاركة فى بطولة "السلطانة كوسيم" بحسب ما نشر موقع gecce التركي.



ومن المقرر ان يعود "سلجوق " للتعاون مع برين سات فى هذا العمل مرة أخرى ، بعد ان قدمًا مسلسل العشق الممنوع منذ ما يقرب من 10 سنوات وحققا نجاح كبير .



يذكر أن بيرين سات قررت المشاركة في الحلقات الأولى فقط من الموسم الجديد حيث اعتذرت على تقديم شخصية السلطانة كوسيم بمرحلة الشيخوخة.