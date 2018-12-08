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رياضة

تشكيلة هجومية لتشيلسي أمام مانشستر سيتي

السبت 08/ديسمبر/2018 - 06:49 م
صدى البلد
نور عادل
اعلن ماوريزيو ساري،المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي،عن التشكيلة الاساسية التي ستواجه فريق مانشستر سيتي بالمباراة التي ستقام على استاد ستامفورد بريدج في اطار الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الانجليزي.

وجاءت التشكيلة تضم كلًا من : كيبا - ازيبليكويتا - روديجر - ديفيد لويز - ماركوس الونسو - جورجينيو - كانتي - كوفاسيتش - بيدرو رودريجيز - هازارد - ويليان.

ويأتي فريق مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة خلف ليفربول الذي حقق الفوز على فريق بورنموث اليوم السبت،بينما يأتي فريق تشيلسي بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة.
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