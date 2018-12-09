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الرئيس السيسي: نتطلع لتحقيق التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية.. فيديو

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منتدى أفريقيا هذا العام يأتي في وقت نتطلع فيه جميعًا لتحقيق مزيد من التكامل الإقليمي وتيسير حركة التجارة البينية، خاصة بعد انطلاق الاتحاد الإفريقي لمنطقة التجارة الحرة القارية، خلال القمة التي عقدت في نواكشوط.

وأعرب "السيسي"، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى افريقيا 2018، المنعقد في شرم الشيخ، اليوم الأحد، عن تطلعه إلى زيادة الاستثمارات بين القارة الإفريقية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة عابرة للحدود خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع: نطمح لتحقيق هذه الأهداف من خلال العمل المشترك تحت مظلة الاتحاد الإفريقي والتي تشرف مصر برئاسته العام المقبل والتي سوف نسعى خلالها بكل جهد للبناء على ما تحقق طوال السنوات الماضية، واستكمال أجندة التنمية للقارة والتي تدفع إلى مزيد من التشاور والعمل الجماعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة لتحتل المكانة التي تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمي.
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