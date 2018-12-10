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أخبار العالم

أول تعليق من أصحاب السترات الصفراء على خطاب ماكرون

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:55 م
احتجاجات السترات
احتجاجات السترات الصفراء
رحيم يسري
اعتبر عدد من متظاهري حركة السترات الصفراء خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون "مخيبا للآمال"، رغم إعلان الرئيس عددا من الإجراءات للتهدئة بينها رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 100 يورو، وفقا لإذاعة "فرانس انفو" الفرنسية.

وأجرت الإذاعة عددا من اللقاءات مع ذوي السترات الصفراء المتابعين للخطاب، حيث اعتبر البعض تصريحات الرئيس "عبثية".

ودعت "السترات الصفراء" للموجة الخامسة من الاحتجاجات المقرر لها السبت المقبل، وأكد أحد الأشخاص ممن يرتدوا السترة أن "المعركة لم تنته بعد".

كان الرئيس الفرنسي قد ألقى خطابا متلفزا، مساء الاثنين، معلنا أن الحد الأدنى للأجور سيزيد 100 يورو في 2019، وأن الرواتب لن تخضع لأي ضرائب بدءًا من 2019، مطالبا المؤسسات بدفع العلاوة السنوية أيضًا دون أن تخضع لأي اقتطاع أو ضريبة.
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