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اقتصاد

مناقشة إجراءات إنشاء ١٩ منطقة حرة واستثمارية جديدة توفر 220 ألف فرصة عمل

الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 11:08 ص
صدى البلد
محمد يحيي و علياء فوزي
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، و علا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، والدكتور محمد سامح عمرو، أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس عددا من الإجراءات التنفيذية التي من شأنها استكمال الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار وفي مقدمتها انشاء المناطق الاستثمارية والحرة في عدد من المحافظات خدمة للمستثمرين والمواطنين في كافة انحاء الجمهورية ، حيث تعمل الهيئة على انشاء 7 مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أنه في إطار التسهيل علي المستثمرين قامت الوزارة والهيئة بالبدء في تفعيل مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة الي انه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي على ان يتم تعميم المشروع على كافة المناطق الحرة الحالية حيث يهدف نظام الميكنة الي ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين ادارات المنطقة المختلفة، واحكام الرقابة علي المشروعات لمنع اي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر و الوارد .

وأكدت الوزيرة، اهمية العمل على ازالة اى معوقات تواجه المستثمرين فى المناطق الحرة، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير وانشاء المناطق الحرة، بغرض تحقيق تنافسية مع المناطق الحرة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وناقش المجلس، التشريعات المستقبلية فى اطار استمرار مواصلة الاصلاحات التشريعية من أجل تسهيل الاجراءات على المستثمرين، بعد اصدار الوزيرة مؤخرا قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، من أجل ازالة اى معوقات تواجه الشركات، ولكى تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر.

وتابع المجلس، اجراءات اصدار مشروع لائحة نظام العمل الداخلى للمناطق الاستثمارية، فى اطار تحقيق نقلة بالهيئة من أجل تطوير العمل فى المناطق الاستثمارية خاصة أن اخر تحديث للائحة كان منذ 10 أعوام، حيث جاء تحديث اللائحة فى ظل قيام الهيئة بالعمل على انشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في بنها وعرب العليقات، وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر الماظة بالقاهرة، ونطاق حي عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالاسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، حيث من المنتظر أن تتضمن هذه المناطق نحو 8 آلاف مشروع، وتساهم في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.
مناقشة إجراءات إنشاء ١٩ منطقة حرة واستثمارية جديدة توفر 220 ألف فرصة عمل
مناقشة إجراءات إنشاء ١٩ منطقة حرة واستثمارية جديدة توفر 220 ألف فرصة عمل

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