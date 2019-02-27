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أخبار البلد

شهامة المصريين.. توافد كبير على الهلال الأحمر للتبرع بالدم لمصابى قطار رمسيس

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:24 م
توافد المواطنون للتبرع
توافد المواطنون للتبرع بالدم
شهدت عدد من المستشفيات توافدا كبيرا من جانب المواطنين للتبرع بالدم، من أجل توفير الدم بالمستشفيات كنوع من المساعدة لمصابى حادث قطار محطة مصر.

وتوافد المواطنون الى مستشفى الهلال الأحمر للتبرع بالدم لتقديم المساعدة لمصابى الحادث الأليم.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت إنه تم نقل 20 جثمانا و43 حالة إصابة إلى مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد ومستشفى معهد ناصر ودار الشفاء.

شهامة المصريين.. توافد كبير على الهلال الأحمر للتبرع بالدم لمصابى قطار رمسيس
شهامة المصريين.. توافد كبير على الهلال الأحمر للتبرع بالدم لمصابى قطار رمسيس
شهامة المصريين.. توافد كبير على الهلال الأحمر للتبرع بالدم لمصابى قطار رمسيس

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