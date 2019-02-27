شهامة المصريين.. توافد كبير على الهلال الأحمر للتبرع بالدم لمصابى قطار رمسيس

شهدت عدد من المستشفيات توافدا كبيرا من جانب المواطنين للتبرع بالدم، من أجل توفير الدم بالمستشفيات كنوع من المساعدة لمصابى حادث قطار محطة مصر.



وتوافد المواطنون الى مستشفى الهلال الأحمر للتبرع بالدم لتقديم المساعدة لمصابى الحادث الأليم.



وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أكدت إنه تم نقل 20 جثمانا و43 حالة إصابة إلى مستشفيات الهلال وشبرا والسكة الحديد ومستشفى معهد ناصر ودار الشفاء.



