ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور

الأحد 03/مارس/2019 - 06:24 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
استضاف موقع صدى البلد الإعلامي محمد الصايم نائب رئيس تحرير الجمهورية ، ورئيس تحرير موقع السبورة التعليمي والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن .

وأكد الصايم أنه يسعى بكل جهده لضم الصحفيين الإلكترونيين إلى نقابة الصحفيين خاصة أنه يعتبر الموضوع أمر شخصي بالنسبة له لعدم انضمام زملائه بالموقع الذى يرأس تحريره والذي يضم عددا لا بأس به من الصحفيين الجيدين متمنيا ضم كل من يعمل بالصحافة الإلكترونية لأنهم أثبتوا جدارة .

ولفت إلى أنه سيحاول بكل طاقاته ضم هؤلاء الصحفيين إلى النقابة حال فوزه بعضوية المجلس .

ومن بين الأمور التي تضمنها برنامج الصايم ، إنشاء صندوق للحالات الصحية الحرجة ، ومجموعات تقوية لمختلف المراحل الدراسية يشارك فيها المدرسين بأسعار رمزية، و كورسات مخفضة في جميع اللغات للزملاء وأسرهم في الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز الأخرى ، واستكمال حلم إنشاء مستشفى الصحفيين والاتفاق مع المتخصصين على الإشراف الطبي بالإضافة لتخصيص مكتب خدمات تعليمية لأبناء الزملاء بمقر النقابة ، ودعم الشئون القانونية للنقابة بعدد من أساتذة القانون في الجامعات كمتطوعين للدفاع عن الزملاء .
محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور
محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور
محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور
محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور
محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور
محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور
محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور
محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور
محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور
محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور

ترشيحاتنا

إخلاء سبيل صاحب كلبي التجمع وحبس خفير الفيلا

سر رقم 7 للسعوديين ومفتاح الحظ لاكتشاف النفط في المملكة

أبويا بقى وزير.. قصة تدوينة كشفت عورة السوشيال ميديا وأوقعت الإعلام في فخها

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

رسميا.. استدعاء نجم الجونة للمنتخب الكاميرونى

حفل زفاف سعيد لـ محمد وإسراء بكفر الشيخ.. صور

أصالة: فلان لا يستحق المحبة والاحترام.. ومتابعوها: بلاش قسوة على أنغام.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

زعيم عربي يلتقي الأسد لأول مرة منذ الأزمة السورية

رد فعل مجلس الزمالك مع كهربا.. وإصابات جديدة في صفوف الأهلي ..فيديو

بترو أتليتكو يتسلح بالقوة الضاربة في مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

وليد صلاح الدين يوجه نصيحة لـ أجيري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما طفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

ورود وتورتة في استقبال مطار برج العرب لأولى الرحلات المباشرة من عمان.. صور

مئات الأهالي بنجع حمادي يؤدون صلاة الجنازة على مكاريوس ضحية محطة مصر.. صور

فيديو

IN BOX يستعرض النماذج الشابة الناجحة.. ويشيد بـ نور الشربيني وهداية ملاك
صاحب مشروع نباتنا: التصدير بشكل عام يزيد من الاقتصاد المصري.. فيديو
خبير دولي: رفع التوعية بالتشخيص المبكر لأمراض السمع لدى الأطفال.. فيديو
فيديوجراف| الشبح الأمريكي جاهز للقتال
ضريح زين العابدين.. مسجد من رائحة أهل البيت

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟