محمد الصايم: هدفي ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.. صور

استضاف موقع صدى البلد الإعلامي محمد الصايم نائب رئيس تحرير الجمهورية ، ورئيس تحرير موقع السبورة التعليمي والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن .



وأكد الصايم أنه يسعى بكل جهده لضم الصحفيين الإلكترونيين إلى نقابة الصحفيين خاصة أنه يعتبر الموضوع أمر شخصي بالنسبة له لعدم انضمام زملائه بالموقع الذى يرأس تحريره والذي يضم عددا لا بأس به من الصحفيين الجيدين متمنيا ضم كل من يعمل بالصحافة الإلكترونية لأنهم أثبتوا جدارة .



ولفت إلى أنه سيحاول بكل طاقاته ضم هؤلاء الصحفيين إلى النقابة حال فوزه بعضوية المجلس .



ومن بين الأمور التي تضمنها برنامج الصايم ، إنشاء صندوق للحالات الصحية الحرجة ، ومجموعات تقوية لمختلف المراحل الدراسية يشارك فيها المدرسين بأسعار رمزية، و كورسات مخفضة في جميع اللغات للزملاء وأسرهم في الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز الأخرى ، واستكمال حلم إنشاء مستشفى الصحفيين والاتفاق مع المتخصصين على الإشراف الطبي بالإضافة لتخصيص مكتب خدمات تعليمية لأبناء الزملاء بمقر النقابة ، ودعم الشئون القانونية للنقابة بعدد من أساتذة القانون في الجامعات كمتطوعين للدفاع عن الزملاء .

