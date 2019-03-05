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إخواني منشق يكشف الدور الخطير لتنظيم الأخوات داخل الجماعة الإرهابية.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:50 ص
صدى البلد
هاني حسين
قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، إن تنظيم الأخوات من أخطر الأقسام داخل جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف "ربيع"  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن تنظيم الإخوان كيان جاسوسي، اتفق مع أمريكا في عام 1976 من أجل التجسس على مصر وتونس وليبيا.

وأوضح أن تنظيم الإخوان كان مهمته إختراق منازل الصفوة للحصول على معلومات من زوجات النخبة والصفوة، بالإضافة إلى تفكيك قيم الأسرة المصرية.

وتابع:" أعضاء تنظيم الأخوان كانوا متخصصين في نقل الأسلحة والأموال للإرهابيين وعناصر الإخوان، وتوفير ملاذات امنة لهم"، مضيفا:" وكان السيدات مسؤولة عن نقل المعلومات و الاموال من قيادي إخواني إلى آخر".

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