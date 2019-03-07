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تعليم

علوم القاهرة تمول 20 مشروع تخرج للتأهيل لسوق العمل

الخميس 07/مارس/2019 - 01:29 م
صدى البلد
ياسمين سامى
نظمت كلية العلوم بجامعة القاهرة ، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، معرضًا لمشروعات تخرج الطلاب المستوي الرابع ببرنامج التقنية الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بالكلية، وبحضور الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد الكلية، والوكلاء، ومنسقي البرامج، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وصرح الدكتور عبد الحميد المناوي عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، أن الكلية قامت بتمويل ٢٠ مشروع تخرج لطلاب المستوى الرابع ببرنامج البيوتكنولوجي، بما يعزز فرص الطلاب للتواصل مع سوق العمل واكتساب المهارات البحثية، وتم اختيار لجنة محكمين لمشروعات الطلاب من بين أساتذة الجامعات والأساتذة العاملين بالمراكز البحثية.

وأضاف أن مشروعات الطلاب، جاءت وفقًا لما طرحه رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، من رؤية حول ربط مشروعات التخرج للطلاب بريادة الأعمال وفكرة المشروعات الصغيرة المرتبطة بالتنمية بالدولة كخطوة في تحقيق نظام الجيل الثالث الذي تسعي اليه الجامعة والذي يجمع بين التعليم والبحث العلمي واستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مُضافة للإقتصاد.

وفاز أحد المشروعات الطلابية بالمركز الثاني بجائزة إبداع 7 علي مستوي الجامعة، وقد ركز المشروع علي تقديم حلول غير تقليدية لتحويل المخلفات العضوية الي بدائل أعلاف، كما فاز مشروع بحثي آخر بأفضل بحث في المؤتمر الطلابي الرابع بكلية طب جامعة عين شمس، وتم قبول أحد الأبحاث للعرض والنشر في المؤتمر الدولي الثاني والعشرون للبترول والثروه المعدنية والتنمية.

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