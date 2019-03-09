الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لمدة 3 أيام

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء على مدار الأيام الثلاثة المقبلة، لافتة إلى أن الطقس يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يصل إلى 23 درجة على القاهرة والصغرى 12 درجة.





وأضافت «شاكر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على قناة «الأولى» أن درجة الحرارة تبدأ تنخفض بعد الساعة الخامسة مساء، مناشدة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خاصة في الساعات الأولى من الليل والصباح الباكر.





وحذرت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية، مشددة على ضرورة توخي الحذر، خاصة في أوقات انخفاض الرؤية من الشبورة المائية، مشيرة إلى أن هناك اعتدالًا في الرياح، وحالة البحر الأحمر والبحر المتوسط جيدة تسمح للأنشطة البحرية.



