ترتيب الدوري الإنجليزي..مانشستر سيتي بالصدارة..وليفربول محمد صلاح وصيفا

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف لهدف في المباراة المقامة حاليا على ملعب "الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 30 من منافسات "البريميرليج" في مباراة تأمين موقعه في الصدارة.



ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة متفوقًا بفارق 4 نقاط على ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح صاحب المركز الثاني، بينما يحتل المركز الثالث توتنهام هوتسبر برصيد 61 نقطة،بينما يأتي مانشستر يونايتد برصيد 58 نقطة.

