تداول 544 شاحنة بضائع و24 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 15 سفينة وتم تداول 37 ألف طن فوسفات و442 شاحنة بضائع و24 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 155 شاحنة وسيارة واحدة، فيما شملت حركة الصادرات 37 ألف طن فوسفات و287 شاحنة بضائع و23 سيارة.
ويشهد ميناء سفاجا مغادرة ست سفن وهى Lady Mary، محبة، القاهرة، الحرية، نما اكسبريس، بوسيدون اكسبريس فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى محبة، الحرية2، نما اكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين برنسيسة وسينا فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينتين ايلة و سينا و مغادرة ثلاث سفن وهى برنسيسة، بريدج، سينا.