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رياضة

محمد عواد يوجه رسالة شكر لـ أحمد ناجي ونادي طلائع الجيش

الإثنين 11/مارس/2019 - 01:12 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه محمد عواد حارس مرمى فريق الوحدة السعودي، رسالة شكر للجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير اجيري، خاصة أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب وطبيب المنتخب محمد ابو العلاء بسبب حرصهما على الاطمئنان عليه يوميا عقب اصابته.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" شكرًا لطبيب المنتخب..دكتور محمد ابو العلاء وكابتن احمد ناجي علي التواصل معي اكثر من مرة الفترة الماضية ".

وأضاف : " شكرًا نادي طلاع الجيش والعميد مهدي ودكتور شيحة وكابتن سيد السوركي مدرب الحراس على التأهيل الفترة الماضية، هذا ليس غريبا على المنظومة العسكرية تجاه الرياضيين".

وخطف الوحدة تعادلًا قاتلًا أمام نظيره الهلال السعودي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 36 في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن الأهلي الخامس، بينما رفع الهلال رصيده إلى النقطة 56 في صدارة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن النصر.

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