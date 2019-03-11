وكالة ريا نوفستي تكشف أسباب تحويل الطائرة الروسية مسارها إلى أذربيجان

كشفت وكالة "ريا نوفستي" الروسية، أن الطائرة التابعة لشركة يورال أيرلاينز، حولت مسارها إلى باكو في أذربيجان، بعد أن كانت في طريقها إلى موسكو قادمة من البحرين.



وأوضحت الوكالة ، أن الطيار تشكك في وجود قنبلة على متن الطائرة وقرر إجراء هبوط اضطرار في باكو، موضحة أن الطيارة التي كان على متنها 225 شخص، أجرت الهبوط بسلام.



وقالت شركة "يورال أيرلاينز" الروسية أنه تم رفع جميع التدابير الاضطرارية في المطار.

