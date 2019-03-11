أحمد موسى عن سحب البطولة الآسيوية من bein sport: دفعت رشاوى

قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن القناة القطرية بي إن سبورت دفعت رشاوى للحصول على البطولة الآسيوية؛ موضحا أن الاتحاد الآسيوي الغى ذلك.



وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن قطر تواجه حالة من الفوضى والتخبط مع قرب تنظيم كأس العالم؛ واحتراق ملعب كان يستضيف عدد من المباريات.



وأكد موسى أن الشعب القطري في حالة من الغليان بسبب الفشل المدوي القطري في الملف الكروي؛ موضحا أن القطريين دشنوا هاشتاج «السعودية تلغي احتكار بين سبورت».