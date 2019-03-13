تعليم الوادي يدرب طلبة المدارس على تسلق النخيل..صور

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور إبراهيم التداوى ، تجربة عملية تنفذ داخل مدرسة الزراعة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية ، لتدريب الطلاب على عملية طلوع النخيل وإجراء عملية التلقيح.





وقرر التداوى تكريم الطلاب المتميزين في هذا المجال نظرا لبراعتهم، مشددا على ضرورة تكثيف النواحى العملية داخل اروقة المدارس، خاصة أن المحافظة أطلقت مشروع المدرسة المنتجة والذي يهدف لتحقيق أكبر استفادة من الإمكانيات المتاحة داخل كل مدرسة، وتكثيف الجانب العملى وتأهيل الطلاب ودعمهم في المجالات الحرفية والإنتاجية التي تؤهلهم للدخول إلى سوق العمل وتنفيذ مشروعات خاصة بهم عقب التخرج مباشرة.





وفى سياق متصل، تفقد وكيل الوزارة وحدة تعبئة وتغليف البلح داخل قسم الصناعات بالمدرسة، وعملية تنفيذ بروتوكول مشترك بين المدرسة وأحد العملاء لتعبئة وتغليف منتج البلح بجودة عالية وتدريب لطلاب المدرسة، كما تفقد قسم الألبان، وتابع عملية تصنيع أنواع الجبن والزبادي وفق الشروط الصحية الآمنة للمنتج الخالي من المواد الحافظة.



