رئيس وزراء كندا يعزي نظيره الإثيوبي في ضحايا الطائرة.. ويعرض المساعدة

قدم رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، تعازيه لنظيره الأثيوبي آبي أحمد، خلال اتصال هاتفي، في طاقم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت يوم الأحد الماضي، بجانب المواطنين الإثيوبيين الذي قضوا في الحادث، معربا عن استعداد بلاده تقديم المساعدة.





وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء الإثيوبي بدوره قدم تعازيه لترودو في وفاة الـ18 كنديا الذين كانوا على متن الطائرة.





وأشار آبي أحمد وترودو إلى أهمية المؤتمر القادم الذي سيتم عقده في مدينة فانكوفر في كندا في يونيو المقبل، الذي يعد علامة فارقة مهمة للنهوض بالأولوية المشتركة للمساواة بين الجنسين.



