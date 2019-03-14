ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رئيس وزراء كندا يعزي نظيره الإثيوبي في ضحايا الطائرة.. ويعرض المساعدة

الخميس 14/مارس/2019 - 08:00 ص
رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
أ ش أ
قدم رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، تعازيه لنظيره الأثيوبي آبي أحمد، خلال اتصال هاتفي، في طاقم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت يوم الأحد الماضي، بجانب المواطنين الإثيوبيين الذي قضوا في الحادث، معربا عن استعداد بلاده تقديم المساعدة.

وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء الإثيوبي بدوره قدم تعازيه لترودو في وفاة الـ18 كنديا الذين كانوا على متن الطائرة.

وأشار آبي أحمد وترودو إلى أهمية المؤتمر القادم الذي سيتم عقده في مدينة فانكوفر في كندا في يونيو المقبل، الذي يعد علامة فارقة مهمة للنهوض بالأولوية المشتركة للمساواة بين الجنسين.

وناقش رئيس الوزراء ترودو مع نظيره الإثيوبي اعتقال كنديين وتطبيق عقوبة الإعدام على كندي ثالث في الصين، وأهمية سيادة القانون.

ترشيحاتنا

عاصفة ترابية قوية تضرب أسوان

سلاف فواخرجي: تعرضت لمحاولة اغتيال في السودان ..فيديو

نادي الرجال السري يقترب من 48 مليونا ونصف

كيف يتم علاج التهاب الأحبال الصوتية

عماد النحاس: تجربة بتروجت بروفة قوية استعدادا للزمالك ..فيديو

معجزة طبية.. وجبة تتناولها مرتين أسبوعيا تقي مخك من الخرف

طاقم طائرة يطلب من راكبة الاحتشام في ملبسها.. والشركة تعتذر لها

شاهد| قتلى ومصابون بعد انهيار مدرسة بها 100 طفل في نيجيريا

ضبط 4 متهمين سرقوا 358 ألف جنيه من معرض موتوسيكلات بالدقهلية

أتمنى حرق داعش كما أشعل هذه الملابس.. قصة إسراء الناجية من عبودية داعش

فان دايك: نجحنا في إيقاف البايرن.. والتأهل أهم من أي إنجاز شخصي

بعد 346 ضحية لبوينج 737.. هل يقف ترامب خلف حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حديقة حيوان المنصورة.. متنفس جديد للأهالي في أكتوبر 2019 ..صور

شاهد.. اختتام سباقات الهجن بالإسماعيلية وتسليم الكئوس

20 صورة تكشف أقسى لحظات أهالي الطائرة الإثيوبية المنكوبة في موقع الكارثة

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

فيديو

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 14-3-2019
التضامن: تلقينا 600 طلب من الموظفين للعلاج من الإدمان بعد تصريحات الرئيس
شاهد.. طلاب كلية طب طنطا يصورون أغنية تخرجهم على ألحان مافيا
نجوم العالم في الخماسي الحديث يروون بطولاتهم لـ منى الشاذلي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟