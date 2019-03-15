ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

التمريض تستنكر تشويه صورة الممرضات في الأعمال الفنية.. فيديو

الجمعة 15/مارس/2019 - 08:42 م
أحمد علي سكرتير عام
أحمد علي سكرتير عام نقابة التمريض
عبد الخالق صلاح
استنكر أحمد علي سكرتير عام نقابة التمريض، الاعمال الفنية التي تشوه صورة التمريض في الدراما المصرية.

وأضاف خلال لقائه في حلقة خاصة من برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدراما تسلط الضوء السلبي فقط، وتقدم صورة لا تليق بهذه المهنة؛ بالرغم أن الممرضات يعملن مع تدني المرتبات، وتحت ضغوط شديدة.

وتابع: "التمريض العمود الفقري للمنظومة الصحية، ولابد أن نرفع من شأنهم، فالصحة ليست طبيبا وفني معامل وفني أشعّة، وإنما الأساس ان التمريض كيان موجود 24 ساعة".

ترشيحاتنا

أغرب واقعة.. سمكة قرش تقبل غواصًا

أول تعليق من محمد صلاح على حادث نيوزيلندا الارهابي

مصطفى بكري يفتح النار على حركة حماس الفلسطينية.. فيديو

هقول إنك بتلعبي مع راجل فى الضلمة.. آية ضبطت أمها فى أحضان عشيقها فعذبتها وقتلتها خوفا من الفضيحة +18

صدام مرتقب بين محمد صلاح وميسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

سفارة مصر في نيوزيلندا تطالب الجالية بالإبلاغ عن المفقودين

نقيب العلاج الطبيعي: نواجه من يقف ضد تطور المهنة

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح وبورتو بدوري أبطال أوروبا

الفيفا يعلن التصويت على زيادة مقاعد المونديال وتنظيم دول أخرى لبطولة 2022

ميدو ناعيا ضحايا حادث نيوزيلندا الإرهابى : رحم الله الشهداء

شاهد .. الرئيس السيسى يزرع نخلة بيده فى صحراء توشكى

خبير أمني: الداخلية تضبط مروجي المخدرات وتحكم السيطرة على المنافذ البرية والبحرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطار أسوان يستقبل الوفود المشاركة في ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. صور

مطار أسوان يستقبل وفود ملتقى الشباب العربى الإفريقى.. صور

الثقافة تحتفل بجدارية فرعونية وتمثال عباس العقاد في أسوان.. صور

سارة نخلة تتألق بفستان مخملى أحمر.. صور

بيت وردة.. بنت المنيا تحول منزلها لمركز توعية ضد الحروق.. صور

فيديو

عكاشة ساخرًا من تميم: مريض نفسي ومصاب بالصرع الرعاش.. فيديو
توفيق عكاشة يحذر: الطابور الخامس موجود.. وخطة ممنهجة تحاك ضد مصر.. فيديو
عكاشة يكشف مخططا خبيثا للجماعة الإرهابية لتدمير مصر.. فيديو
توفيق عكاشة: ربنا أنعم على المصريين بالذكاء.. فيديو
عبد الرحمن أبو زهرة: راتبي كان 18 جنيها في المسرح القومي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟

ما توفعاتك لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري بالجولة 6 من دوري أبطال أفريقيا؟