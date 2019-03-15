التمريض تستنكر تشويه صورة الممرضات في الأعمال الفنية.. فيديو

استنكر أحمد علي سكرتير عام نقابة التمريض، الاعمال الفنية التي تشوه صورة التمريض في الدراما المصرية.



وأضاف خلال لقائه في حلقة خاصة من برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الدراما تسلط الضوء السلبي فقط، وتقدم صورة لا تليق بهذه المهنة؛ بالرغم أن الممرضات يعملن مع تدني المرتبات، وتحت ضغوط شديدة.



وتابع: "التمريض العمود الفقري للمنظومة الصحية، ولابد أن نرفع من شأنهم، فالصحة ليست طبيبا وفني معامل وفني أشعّة، وإنما الأساس ان التمريض كيان موجود 24 ساعة".