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الرئيس السيسي يشهد عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات القارة الإفريقية

السبت 16/مارس/2019 - 06:24 م
الرئيس السيسي يشهد
الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن أنجازات القارة الإفريقية
خالد محيي الدين
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات القارة الإفريقية، خلال فاعليات منتدي الشباب العربي الإفريقي بمدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي".

وحرص الرئيس السيسي علي حضور انطلاق ملتقى الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، والذي تمتد فعالياته على مدار ثلاثة أيام من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبدأ فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر.

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