زاهي حواس: بيع 15 ألف تذكرة في يوم واحد لمشاهدة توت عنخ آمون بباريس.. فيديو

قال عالم الآثار، زاهي حواس، إن معرض توت عنخ امون في باريس دعاية ضخمة لمصر، وتم حجز 163 ألف تذكرة الدخول إلى المعرض قبل الافتتاح، والعائد الذي ستجنيه مصر يعيد قوة مصر الثقافية مرة اخرى والعالم بأكمله يتحدث عن الأثار المصرية.



وأضاف " حواس" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كافة وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن معرض توت عنخ امون في باريس، حيث تم نشر أكثر من 2000 موضوع في المجالات ونقلت أكثر من 400 قناة على مستوى العالم تفاصيل معرض توت عنخ امون في باريس.



وتابع:" سنجني عائد سياحي كبير للغاية من معرض توت عنخ امون، وطريقة عرض القطع الأثرية الـ 150 مبهرة، وكافة المتواجدين في فرنسا يتحدثون عن معرض توت عنخ امون فقط".



وأكمل:" تم بيع 15 ألف تذكرة اليوم فقط للدخول إلى معرض توت عنخ أمون وذلك لم يحدث في تاريخ المعارض الأثرية، وذلك المعرض يجذب السياحة إلى مصر ويحقق دعاية غير عادية".

