أمير كرارة ومصطفى خاطر.. علاقة صداقة توطدت سريعًا

نشر الفنان أمير كرارة، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، أظهر جزءا من الحلقة السابقة من مسلسل «طلقة حظ» للفنان مصطفى خاطر، مهنئًا إياه، وداعيًا جمهوره بمتابعة فيلمهما القادم «كازبلانكا» المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المُقبل.





وعلق أمير كرارة على فيديو حلقة مصطفى خاطر، قائلًا: «استنونا في عيد الفطر مصطفى خاطر وأنور كازبلانكا، طلقه حظ».





منشور أمير كرارة الأخير، أبرز حجم الصداقة التي تربطه بـ مصطفى خاطر، التي توطدت سريعًا، إذ اجتمع الثنائي قبل عدة أشهر في حلقة ببرنامج «سهرانين» لـ كرارة، عبر قناة On E الفضائية، والذي جاءت أبرز تصريحاته كما يلي:





- وجه أمير كرارة سؤال لـ مصطفى خاطر، مداعبًا إياه قائلًا له: «أنا عايز أعرف واحد زيك هلاس لما روحت تطلب إيد مراتك صدقتك ولا قالت إيه»، ليرد عليه خاطر قائلًا: «أنا أول مرة أشوف فيها روان مراتي قولت البنت دي هتبقى مراتي».





- وفي سؤال آخر، قال أمير كرارة لـ مصطفى خاطر: «أنت في البيت زي في الشارع؟»، ليرد خاطر في دعابة قائلًا: «ببقى في البيت طيب وكده لكن بره ببقى تقيل شوية»، ليوضح السبب بعدها قائلًا: «مش فنان لازم أبقى تقيل وكده»، مشيرًا إلى أن التجربة بالرغم من صعوبتها إلى أنها لذيذة بأن يرى حلمه يتحقق فيما بعد.



