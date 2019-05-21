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حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بالمنوفية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 04:39 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد امين
أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم حكمها بحبس "شريف .ج.ع"،عاطل، 3 سنوات، وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا يفيد بتمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من إلقاء القبض على شريف .ج .ع" عاطل وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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