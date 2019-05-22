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تعليم

بدء امتحان جغرافيا أولى ثانوي الترم الثاني 2019 في اللجان

الأربعاء 22/مايو/2019 - 09:10 ص
بدء امتحان جغرافيا
بدء امتحان جغرافيا اولى ثانوى الترم الثانى 2019
ياســـمين بدوي
دخل منذ قليل طلاب أولى ثانوي الدارسين بالمدارس الحكومية إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك لبدء امتحان جغرافيا أولى ثانوى الترم الثانى 2019.

ومن المقرر أن يستمر زمن جغرافيا أولى ثانوى الترم الثانى 2019 ، من الساعة 9 صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا بالنسبة إلى طلاب المدارس الحكومية، بينما يؤدي اليوم طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

وكانت قد انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، الأحد الماضي ، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.

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بدء امتحان جغرافيا أولى ثانوي الترم الثاني 2019 في اللجان

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