بدء امتحان جغرافيا أولى ثانوي الترم الثاني 2019 في اللجان

دخل منذ قليل طلاب أولى ثانوي الدارسين بالمدارس الحكومية إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية، وذلك لبدء امتحان جغرافيا أولى ثانوى الترم الثانى 2019.





ومن المقرر أن يستمر زمن جغرافيا أولى ثانوى الترم الثانى 2019 ، من الساعة 9 صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا بالنسبة إلى طلاب المدارس الحكومية، بينما يؤدي اليوم طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية والنصف عصرًا.





وكانت قد انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، الأحد الماضي ، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.



