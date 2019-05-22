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حياتي الحلقة 17.. رسمي ونفسي وصامت.. 5 أنواع للطلاق أعرفها مع أحمد هارون

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:21 م
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ - رشا عوني
قال أحمد هارون مستشار العلاج النفسي، إن هناك أنواعا مختلفة للطلاق، بعيدة تمامًا عن الطلاق الشائع بإجراءات رسمية ويبدأ كل طرف يعيش حياة جديدة، إلا أن هناك طلاقا يحدث داخل البيوت أثناء تواجد الزوجان معا.

وأضاف هارون في برنامج حياتي على موقع صدى البلد، أن هناك 5 مستويات للطلاق، أولها الطلاق الفعلي المعروف بالأوراق الرسمية، والثاني الطلاق الصامت وهو الاضطرار إلى العيش مع الزوج أو الزوجة لأي أسباب، والثالث الطلاق العاطفي وهو انتهاء المشاعر والعواطف بين الطرفين.

وأشار مستشار العلاج النفسي إلى أن النوع الرابع هو الطلاق النفسي أي عندما تقرر الزوجة بينها وبين ذاتها أن تحرم نفسها على زوجها، أما الخامس هو الطلاق الإيجابي، وهو عند وصول مشاكل الطرفين إلى ذروتها وتؤثر سلبًا على حياة الزوجين والأطفال أيضًا.

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