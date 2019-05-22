حياتي الحلقة 17.. رسمي ونفسي وصامت.. 5 أنواع للطلاق أعرفها مع أحمد هارون

قال أحمد هارون مستشار العلاج النفسي، إن هناك أنواعا مختلفة للطلاق، بعيدة تمامًا عن الطلاق الشائع بإجراءات رسمية ويبدأ كل طرف يعيش حياة جديدة، إلا أن هناك طلاقا يحدث داخل البيوت أثناء تواجد الزوجان معا.





وأضاف هارون في برنامج حياتي على موقع صدى البلد، أن هناك 5 مستويات للطلاق، أولها الطلاق الفعلي المعروف بالأوراق الرسمية، والثاني الطلاق الصامت وهو الاضطرار إلى العيش مع الزوج أو الزوجة لأي أسباب، والثالث الطلاق العاطفي وهو انتهاء المشاعر والعواطف بين الطرفين.



