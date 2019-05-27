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ميلانيا ترامب بإطلالة مختلفة في آخر زياراتها لليابان.. صور

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:44 م
ميلانيا ترامب بإطلالة
ميلانيا ترامب بإطلالة مختلفة في اخر زيارتها لليابان
آية التيجي
ارتدت السيدة الأولى زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب ثوبا مميزا للغاية، وذلك خلال زيارتها الأخيرة لليابان، وهو ما أثار إعجاب كل متابعي إطلالتها.

وارتدت ميلانيا فستانا طويلا بأكمام طويلة، ومغطى بالكامل باللون الأوف وايت، والمزركش ببعض فروع الشجر المصنوعة باللون السيلفر، وهو ما توج إطلالتها بشكل أنيق للغاية، وذلك من ماركة جي ميندل الشهيرة.

وتركت ميلانيا شعرها منسدلا على أكتافها بشكل بسيط، وغير متكلف على الإطلاق، ولم تتكلف في وضع المكياج، فقد اختارت بعض اللمسات البسيطة، وغير المكلفة على الإطلاق.

وتوجت ميلانيا إطلالتها بارتداء حذاء باللون الأبيض، وهو ما أكمل من إطلالتها، بالإضافة إلى انها لم تتكلف في ارتداء الاكسسورات فقد اكتفت بالظهور بشكل بسيط للغاية.

وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالتها..
ميلانيا ترامب ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب ميلانيا ترامب

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