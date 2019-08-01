الرئيس الأمريكي: ندرس حصار فنزويلا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن بلاده تدرس إمكانية فرض حصار على فنزويلا. وقال ترامب للصحفيين ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، أنا أدرس".



وتدعم الإدارة الأمريكية المعارضة الفنزويلية التي يتزعمها "الرئيس المؤقت" للبلاد، خوان جوايدو. فيما تشن حربا قاسية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.



وتقع فنزويلا بين مطرقة الولايات المتحدة الأمريكية وسندان روسيا، ففي الوقت الذي تدعم واشنطن المعارضة بأطيافها، أرسلت روسيا قوات عسكرية إلى فنزويلا لدعم مادورو.



وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية موسكو بسحب كافة عسكرييها من فنزويلا.

