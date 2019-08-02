التموين: 50 مليار جنيه إجمالي قيمة الفرص الاستثمارية خلال عامين في 11 محافظة

التقي وزير التموين والتجارة الداخلية ، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز التجارة الداخلية ، مجموعة من الشركات الاستثمارية برئاسة الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية ، ورجل الأعمال أشرف دوس رئيس مجلس إدارة فيرن برو جلوبال ، والمهندس شريف يونس الرئيس التنفيذي للشركة ، وذلك لمناقشة إمكانية ضخ استثمارات مباشرة في مجموعة من الفرص التجارية النوعية .



وقال الدكتور إبراهيم عشماوي،إن قطاع التجارة في مصر يعتبر من أهم القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية حاليا ،لافتا إلى أن إجمالي ما تم طرحه من فرص استثمارية حقيقية علي كلًا من القطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال العامين الماضيين يقدر بـ ٥٠ مليار جنيه لنحو ١٨ مشروعا في ١١ محافظة علي مساحة ٣٦٠ فدان ومتوقع أن توفر تلك المشروعات حوالي ٤٠٠ الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .



وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة ، أن وزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء مشروعات كبري فى مجال التجارة بانشطتها المختلفة .



وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموحة للأنشطة التجارية تستهدف توفير كافة الاحتياجات التجارية في محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، الامر الذي من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة .



وإنوه عشماوي إلى أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التى يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، وأكثر من مركز تجاري وسوقين تجاريين للجملة ونصف الجملة على مساحة 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية التى تحتاجها كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أنه جاري العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة الامر الذي يحدث نقلة نوعية فى الاستثمار التجارى فى مصر.



وقال الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية ،إن مصر تعد سوقًا واعدًا للمستثمرين من كافة دول العالم نظرًا لحجم السوق المصري واحتياجاته المتنامية للاستثمار في قطاعات عديدة منها قطاع الزراعة والتجارة واللوجستيات وغيرها من القطاعات .



وأوضح الحكير ، أن دولة السعودية تحرص على القيام بدورها تجاه الاقتصاد المصري، وتعزيز قدراته لدفع التنمية الاقتصادية قدما ، موضحا أنه مهتم بالمشاركة بالمشروعات المصرية خاصة الزراعية والمناطق اللوجيتسية .



وثمن الحكير ، خلال اللقاء ، جهود القيادة المصرية في تطوير اقتصادها، من خلال دعوة الاستثمارات العالمية للمشاركة في تطوير الاقتصاد المصري .



فيما أشار أشرف دوس، إلى أنه جاري دراسة تأسيس شركة مع الشيخ عبد المحسن الحكير رئيس مجموعة شركات الحكير السعودية ، للتوسع فى إنشاء منافذ الهايبر ماركت بالمحافظات ، موضحا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة فى المنافذ والمخازن، سيئودى إلى تراجع الأسعار وتقليل فاقد المواد الغذائية والخضروات والفاكهة.



وأوضح دوس، أن الهدف من الشراكة مع الجانب السعودي فى إنشاء منافذ جديدة هو تحديث منظومة التجارة الداخلية فى مصر، وتطبيق هذا النموذج فى كل المحافظات ليصل المنتج إلى المستهلك بأفضل جودة وأقل أسعار ممكنة.



وطالب شريف يونس ،بضرورة توفير أراضي بمواقع مميزة بالمحافظات لإنشاء تلك المشاريع عليها لخدمة المواطنين فى المحافظات .



وأضاف يونس ، أن الاستثمار فى المحافظات واعد خاصة فى قطاع التجارة الداخلية ، حيث يعتبر هذا القطاع الرائد كثيف الاستثمار وكثيف التشغيل بما يوفرة من نقلة نوعية في ثقافة الاستهلاك للمواطن المصرى.



وأشار يونس إلى أن مساهمة قطاع التجارة الداخلية 18 % من اجمالي الناتج المحلي ويستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي ، زيادة هذة النسبة إلي 21 % خلال الثلاث سنوات القادمة .