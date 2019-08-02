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رياضة

تركى آل الشيخ يعلن عن النادى الجديد الذى اشتراه بارتداء فانلته .. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:57 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورا للمستشار تركى آل الشيخ مالك نادى بيراميدز السابق مرتديا تى شيرى نادى الماريا الإسبانى فى طريقه للنادى فى إشارة لشرائه رسميا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى قيام تركي آل الشيخ بشراء نادي الماريا الإسباني وتعيين بيدرو ايمانويل مديرا فنيا له فيما كان تركي ال الشيخ قد عقد جلسة مع بيدرو ايمانويل الذي سبق له خوض تجارب تدريب في الدوري السعودي وأكد رئيس هيئة الترفيه السعودي أن المقابلة في إطار جلسة عمل جديدة.

ويرغب تركي ال الشيخ في خوض تجربة جديدة بعد تجربته مع نادي بيراميدز في مصر ووصوله بالفريق إلى المركز الثالث في ترتيب جدول المسابقة والمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية في أول ظهور للنادي بمسمى بيراميدز.

تركى آل الشيخ يعلن عن النادى الجديد الذى اشتراه بارتداء فانلته .. صور
تركى آل الشيخ يعلن عن النادى الجديد الذى اشتراه بارتداء فانلته .. صور

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