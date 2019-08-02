بحضور قيادات الدولة.. المستشار أحمد العادلى يحتفل بزفاف كريمته رنا



ومن ضمن الحضور، الإعلامي محمد كمال المستشار الإعلامى لمحافظ القاهرة، والمستشار محمد عبد الشافى أمين عام لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والمستشار محمد الزيات رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، والنائب همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والمستشار محمد العادلى مساعد وزير العدل الأسبق ورئيس هيئة مستشاري وزير الدفاع الكويتى.



وحضر أيضا المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد نصير نائب الأمين العام لمجلس النواب، واللواء عصام الحملى مساعد وزير الداخلية الأسبق، واللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، والدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الأسبق، والنائب الجبالى المراغى عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد عمال مصر، والمستشار محمد فيض المحامى الأول لنيابة الأسرة العليا، والمستشار علاء فؤاد أبو الحسن المدير التنفيذى وعضو الهيئة الوطنية للانتخابات، والكابتن طاهر أبو زيد عضو مجلس النواب ووزير الشباب والرياضة الأسبق، والنائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمى لمجلس النواب، والمستشار مؤمن سالمان وكيل جهاز الكسب غير المشروع، واللواء مدحت المنشاوى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق، والمستشار محمد قنصوة رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، والمستشار ربيع قاسم رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ورئيس نادى قضاة بنها، والمستشار خالد أبو زيد، والمستشار محمد عثمان، واللواء عادل عبد الغنى مساعد وزير الداخلية، والمستشار محمد هشام بركات مدير نيابة أمن الدولة، واللواء عادل رفعت مساعد أول وزير الداخلية للأفراد رئيس المجلس الأعلى للشرطة الأسبق.



والنواب مصطفى جمعى الطلخاوى، ومحمد الزاهد، وجابر الطويقى، وأحمد نشأت، والمهندس نبيل إبراهيم رجل الأعمال، واللواء صلاح شوقى عقيل عضو مجلس النواب واللواء حسام عامر مساعد مدير أمن الشرقية.

فى حفل عائلى ضم الأهل والأصدقاء وقيادات الدولة، احتفل المستشار أحمد مصطفى العادلى رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف المنصورة، بزفاف كريمته رنا على المهندس أحمد نجل الدكتور حاتم هاشم عامر، في أحد الفنادق بالتجمع الخامس.حضر الحفل وزراء ومحافظون وقيادات الدولة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الهيئات القضائية، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للأمن القومى، والمستشار زكريا عبدالعزيز عثمان النائب العام المساعد الأسبق ومساعد أول وزير العدل، واللواء محسن مراد مساعد أول وزير الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير مجلس النواب ووزير الأوقاف.كما حضر حفل الزفاف السيد الشريف نقيب الأشراف وكيل مجلس النواب، والنائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج الأسبق، ومحمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق، والمستشار عبدالعزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، والمستشار محمد العادلى مساعد وزير العدل رئيس محكمة استئناف القاهرة.