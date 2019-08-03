رئيس جامعة عين شمس الجديد: الدكتور عبد الوهاب عزت قيمة كبيرة وسنستفيد من خبراته

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الجديد ، أن الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة السابق أستاذ كبير وإنسان رائع، وهو شخص مخلص في عمله والجميع يحمل له المشاعر الطبية وهو قدوة في كل شئ، وأنه سيحاول أن يمشى على نهجه ويكمل الطريق لما فيه مصلحة الجامعة والطلاب.



وتابع قائلا، إن الدكتور عبدالوهاب عزت قيمة كبيرة وسيتم الاستفادة من خبراته، مقدما الشكر لنيافة الأنبا إرميا على التكريم المقدم للدكتور عبدالوهاب عزت وأن جامعة عين شمس مستمرة في التعاون مع المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الاحتفالية التي نظمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، مساء الجمعة ، لتكريم الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس لبلوغه السن القانونية وتقديم شكر وعرفان لمسيرة عطاء لا تنتهي حافلة بالإنجازات ، وذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية و الحبر الجليل نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.



وحضر الاحتفالية كل من : الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابق ،الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الجديد ، و الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و كوكبة متميزة من الاساتذة والإعلاميين .



وشهد الحفل ‏من الجهاز الإداري للجامعة محمد عبد الرحمن الجمال مدير الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة ، والدكتورة غادة أبو الخير مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والأستاذة أميرة سالم مدير إدارة خدمات المواطنين لمكتب رئيس الجامعة



وقد استهل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي كلمتة التي أشار فيها إلى أن تكريم الدكتور عبد الوهاب عزت جاء لما قدمه من مجهودات لخدمة المجتمع المصري، فضًلا عن تميزه بالقيادة الحكيمة في كل المناصب التي تقلدها خلال مراحله العمرية. وتميزه أيضًا في تخصصه الطبي " الجراحة العامة".



وقال نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي إن الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق عمل بكل جهد وإخلاص وأمانة أمام الله والناس.



وأضاف الأنبا إرميا أن الدكتور عبدالوهاب عزت من الشخصيات الوطنية التى لا يمكن الاستغناء عنه في خدمة التعليم العالي والبحوث لخدمة بلادنا مصر، وأن جامعة عين شمس شهدت تطورات عديدة في مختلف الكليات والمستشفيات التابعة لها خلال فترة رئاسته للجامعة.



وأكد رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي تهنئته للدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس الجديد، لافتا إلى أنه من الشخصيات الكبيرة في عالم الطب وقدم خدمات كبيرة في البحوث الطبية خلال الفترة الماضية، متمنيا له التوفيق في مسئوليته الجديدة.



وجاءت كلمة أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الذي أعرب عن شكره لنيافة أنبا إرميا ولكل العاملين بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي على هذا الحفل الرائع، مشيًرا إنه لا يجد كلمات سوى الشكر والتقدير لكل الحضور شاكرًا الموالي عز وجل علي نعمة المحبة التي حباها بها .



وفي نهايه الحفل قدم الحبر الجليل نيافة الأنبا ارميا صورة لدكتور عبد الوهاب اهداءًا له ، كما تم اهدائة درع المركز الثقافي القبطي

كما تقدم ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق بتسليم هدية تذكارية ا. د. محمود المتيني رئيس الجامعة الحالي والذي صدر له قرار جمهوري بتولي رئاسة الجامعة امس