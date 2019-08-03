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رياضة

صحيفة ماركا: الثورة السعودية في ألميريا تستهدف الصعود إلى الدوري الإسباني

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:30 ص
تركي آل الشيخ ومالك
تركي آل الشيخ ومالك نادي ألميريا الإسباني
محمد رشاد
وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية شراء تركي آل الشيخ لنادي ألميريا بـ"الثورة السعودية" في عالم الرياضة، موضحة أن الهدف الأول بالنسبة للإدارة الجديدة هو التأهل إلى الليجا.

وقام تركي آل الشيخ بشراء ألميريا مقابل 20 مليون يورو وتم تنفيذ عملية الشراء يوم الجمعة مع المالك القديم للنادي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال الرئيس السابق لألميريا، ألفونسو جارسيا جبارون في حديثه بعد إتمام عملية البيع: "لقد أردت الأفضل للنادي دائمًا، وقمت بكل شيء ممكن وهذه هي الفرصة التي كنت انتظرها، الكثير من الناس أبدوا اهتمامهم بألميريا في السنوات الأخيرة لكن لم يمكن هناك أحد مثل تركي آل الشيخ."

وتابع: "هو شخص محب لكرة القدم وهذا شيء هام للغاية، الفريق سيكون في يد أمينة، المشروع أقنعني وأتمنى أن نرى ألميريا في دور الدرجة الأولى في وقت قريب، فالنادي سيتطور كثيرًا تحت إدارته."

وكشفت الصحيفة الإسبانية الشهيرة على 3 أشخاص سيعملوا مع المالك الجديد لألميريا، أولهم هو المصري محمد العاصي الذي أعلن عنه بالفعل كمدير عام للنادي، والثاني هو البرتغالي، بيدرو إيمانويل المرشح لمنصب المدير الفني، أمام الثالث فهو داريو درودي المرشح للتواجد في الجهاز الفني.

وأعلن تركي آل الشيخ قبل أيام قليلة أن بيدرو إيمانويل الذي سبق له تدريب نادي التعاون السعودي سيتعاون معه في مشروع يعمل عليه، وذلك قبل إتمام عملية شراء النادي الأسباني، فيما سبق لداريو درودي أن عمل ضمن الجهاز الفني لبيراميدز بداية الموسم الماضي.

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