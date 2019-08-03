جينيفر لوبيز فى إسرائيل.. صور

توجهت المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز إلى إسرائيل أمس، الخميس، لإحياء حفل غنائي بوسط تل أبيب بحضور أكثر من 57 ألف شخص بحسب موقع "i24 News" الإسرائيلي.



وغنت جنيفر لوبيز للمرة الأولى على مسرح "بارك هاياركون" في تل أبيب كجزء من جولتها إلى الشرق الأوسط.



وعقب الحفل توجهت جينيفر لوبيز إلى حائط المبكى في القدس بصحبه خطيبها لاعب البيسبول الأمريكي أليكس رودريجيز.



وتجولت لوبيز ورودريجيز بعد ذلك فى مطاعم وشواطئ تل أبيب.

