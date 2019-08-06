لحظة موت.. ضابط شجاع يواجه بلطجيا يحمل سكينا بمدريد.. فيديو

كشفت لقطات صادمة ضابطا شجاعا وهو ينقض على بلطجي يحمل سكينا ضخما من الخلف، وذلك أثناء وقوفه بالسكين وسط نافورة بمدينة مدريد الإسبانية.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أطلقت الشرطة الإسبانية فيديو يظهر لحظة الإطاحة برجل كان يقف وسط نافورة حاملًا من جل بيده اليمنى.



ويبين الفيديو أحد الضابط وهو يتسلل من خلف البلطجي وينقض عليه ويسقطه على الأرض في شجاعة وبسالة.



فيما قام الضباط الآخرون بجر المشتبه فيه من يده وقدمه، بعد سحب المنجل من يده.







