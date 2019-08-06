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حوادث

إصابة 12 عاملا .. 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مصنع فوم بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 06/أغسطس/2019 - 10:20 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
محمد الطحاوي
تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، من السيطرة علي حريق هائل شب فى مخزن تابع لشركة لإنتاج الفوم، بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

أسفر الحريق عن إصابة 12 عاملا باختناقات، وتم نقلهم لمستشفي ابن سيناء بالعاشر، لإجراء الإسعافات الأولية لهم، والتهمت النيران كمية كبيرة من منتج الفوم، وتم إخطار نيابة العاشر من رمضان، للتحقيق.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، بلاغا بنشوب حريق بمخزن تابع لشركة فريش بالمنطقة الصناعية الثالثة، وتم إخطار الحماية المدنية، التى دفعت بعدد 10 سيارات إطفاء وخزاني مياه للسيطرة علي الحريق وإخماد النيران.

وتمكنت قوات الحماية من السيطرة على النيران، ورجحت التحريات نشوب الحريق بسبب ارتفاع درجة حرارة المجفف، والتهمت النيران كمية من منتج الفوم، وجار تحرير محضر بالواقعة وانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

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