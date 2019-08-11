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محافظات

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحات ومساجد أسوان

الأحد 11/أغسطس/2019 - 08:49 ص
الآلاف يؤدون صلاة
الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بساحات ومساجد أسوان
شاذلى عبد الفتاح
أدى الآلاف من أهالى محافظة أسوان صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد والساحات المخصصة من قبل مديرية الأوقاف، والتى وصل عددها لنحو 95 ساحة، بجانب 1978 مسجدًا على مستوى المحافظة ومن أبرزها ساحة الصالحين.

كما حرص المئات من السيدات على أداء الصلاة، فيما قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بأداء صلاة عيد الأضحى بمسجد بدر بالطابية.

وتوافد المصلون على الساحات المجهزة بمدينة أسوان، وساحات مدينة كوم إمبو ، وأيضًا ساحات مدينة دراو، وأخرى بمدينة نصر النوبة، بجانب ساحات بإدفو، فضلًا عن العديد من المساجد.

كما تبادل المصلون التهنئة بالعيد وحرصوا على الإستماع للخطبة بعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك .

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