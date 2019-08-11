كليب حب حب لـ سامو زين يصل لـ 2.13 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

حقق كليب «حب حب» للفنان السوري سامو زين، 2 مليون و135 ألف مشاهدة، بعد طرحه يوم 29 يوليو الماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



كليب «حب حب» يقدمه سامو زين باللهجة العراقية، وهو من كلمات: قصي باسل، الحان: معتز أمين، توزيع: أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر: سادو.



وحققت الأغنية المركز الأول على تطبيق أنغامي هذا العام وتقول كلمات الأغنية: اسمي تغير لأجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما أتنفس من دونك يا انفاسي، وبكلبي تغير صوت الگلب، والطب طب صارت حب حب، اي عادي لا تستغرب.



يذكر أن آخر أعمال سامو زين أغنية " سامو زين " وهي من كلمات أحمد علي موسى وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وهي من ألبومه الأخير " لو عمري يرجع".