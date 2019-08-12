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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني

الإثنين 12/أغسطس/2019 - 01:53 ص
تيم حسن ووفاء الكيلاني
تيم حسن ووفاء الكيلاني
سعيد فراج
نشر الفنان السوري تيم حسن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له بصحبة زوجته الاعلامية وفاء الكيلاني وعلق عليها قائلا "عيدكم فرح وخير وبركة ان شاء الله ، كل عام وانتم بخير" وتلقى بعدها معايدات العديد من متابعيه.

من ناحية أخرى كان عدد من الصحف والمواقع اللبنانية أعلن عن اسم بطلة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة للنجم السوري تيم حسن الذي سيشارك من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل.

وكشفت الصحف اللبنانية أن الفنانة ديما قندلفت ستكون هي بطلة الجزء الرابع، وهي اول سورية تقوم بدور البطولة امام " تيم" بعد اعتماده على الممثلات اللبنانيات في المواسم السابقة.

وتولى فؤاد حميرة مهمة كتابة الجزء الرابع بعد اعتذار باسم سلكا عن استكمال المشاركة في الهيبة الذي عرض منه الجزء الثالث في الموسم الرمضاني الماضي.

يشار إلى أن نادين نسيب نجيم كانت بطلة الجزء الأول ونيكول سابا الجزء الثاني وسيرين عبد النور الجزء الثالث.

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