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حوادث

انتشال جثة طالب غرق فى مياه النيل بأسوان

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
لقى طالب مصرعه غرقًا عقب قيامه بالسباحة فى مياه نهر النيل أسفل كوبرى أسوان الملجم.

وكان اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة النجدة يفيد بوجود غريق بمياه النيل أسفل كوبرى أسوان الملجم.

وعلى الفور وجه مدير الأمن مأمور وضباط مباحث المركز وقسم الإنقاذ النهرى، والتى تمكنت من إنتشال جثة الشاب الغريق والذى يدعى "ع. ع"، 18 سنة، طالب، مقيم بدائرة قسم ثان أسوان.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أسوان الجامعى، وبسؤال والد المتوفى قرر أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بمياه نهر النيل جرفه التيار وتعرض للغرق، ولم يتهم أو يشتبه فى الوفاة جنائيًا.

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