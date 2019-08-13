حديقة عفلة تعيد الحياة من جديد للقناطر الخيرية.. تضم شلالات وممشى وبرجولات خشبية متطورة.. تحولت إلى سيشن للأفراح والمناسبات.. لها النصيب الأكبر فى احتفالات العيد.. صور

تطوير القناطر الخيرية يأتي على رأس أولويات المحافظة

حديقة عفلة حولت القناطر لتصبح بانوراما متكاملة مع الكباري الأثرية وممشى أهل مصر

تضم العاب ترفيهية مجانية للأطفال وكافتريات لبيع المشروبات والمأكولات لرواد الحدائق





حديقة عفلة من أهم الحدائق التي تميز مدينة القناطر الخيريةمحافظ القليوبية :القناطر الخيرية تعد من أهم المدن السياحية بمصر حيث يطلق عليها عروس القليوبية والدلتا نظرا لتاريخها العريق والجمال الفريد التى ارتبط بها المصريون وشكلت جزءا عزيزا من ذكرياتهم والذهاب إليها فى جميع المناسبات.وتشتهر مدينة القناطر الخيرية بوجود مساحة كبيرة من الحدائق والمسطحات الخضراء تتجاوز الـ 500 فدان كما تضم بوجود عدد من المتاحف بها منها متحف الرى أيضا معهد بحوث الهيدروليكا والطمى وبها محطات بحوث البساتين والدواجن والأسماك والنباتات العطرية ومركز تدريب البساتين ومركز تنمية الإدارة للنهوض بمشروعات التنمية الزراعية.كما أن بها متحف الثورة والمركز القومى لبحوث المياه وبها أيضا أقدم محلج للقطن فى الشرق الأوسط على مساحة 28 ألف متر مربع وتم تصوير مشاهد فى السينما لبعض الأفلام القديمة ومنها مشاهد فيلم العوامة 70 بطولة أحمد زكى وتيسير فهمى وماجدة الخطيب الذى صور معاناة كثير من العمال داخل المحلج وأيضا فيلم أدهم الشرقاوى الذى صور كاملا داخل المحلج.وتعد حديقة عفلة من أهم الحدائق التي تميز مدينة القناطر الخيرية لموقعها الفريد المتميز على نهر النيل ونجحت جهود محافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة الري، في تطوير حديقة "عفلة" والتي شملت تزويد الحديقة بالخدمات والألعاب الترفيهية للأطفال بالمجان وتجهيزها بفتح كافتيريا لبيع المشروبات والمأكولات لرواد الحدائق وتجهيز شوارع الحدائق بالإنارة وسلال القمامة للحفاظ على نظافة الحدائق.وقد شهدت الحديقة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه في نسخته السابعة والعشرين بحضور سفير الاتحاد الأوروبي وعدد من قيادات وزارة الري وعدد من سفراء الدول الافريقية وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير الحديقة بالكامل وإقامة خيمة كبيرة في منطقة الممشى داخل الحديقة، تضم مقاعد ومسرحا يقام عليه فقرات الاحتفالية، إضافة إلى نموذج مصغر لحديقة حيوان داخل الحديقة، وألعاب أطفال، فضلا عن تنسيق مجموعات من الزهور احتفالا بعيد الربيع.كما كانت الحديقة قبلة مشجعي منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة حيث كان يتوافد عليها عدد كبير من المواطنين إلى لمشاهدة مباراة المنتخب المصري على أكبر شاشة تم وضعها على ممشى حديقة عفلة على نهر النيل كما تحولت حديقة عفلة فوتو سيشن بعد أن أصبحت مقصدا للعرائس فى الأفراح والمناسبات المختلفة بسبب المناظر الجميلة وسط الطبيعة الخلابة على النيل الأمر الذى أدى إلى انتشار حركة السياحة الداخلية بالمدينة.من جانبه أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن تطوير القناطر الخيرية، يأتي على رأس أولويات المحافظة خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أنه يتمنى أن تعود القناطر لسابق عهدها كأفضل منتجع للبسطاء من أبناء مصر مشيرا إلى أن طبيعة السياحة الداخلية للقناطر معروفة وتحتاج لتضافر الجهود لتطوير المدينة خلال المرحلة المقبلة.وأضاف أن تطوير حديقة عفلة يعد المرحلة الأولى للبدء في تطوير باقي حدائق الري بالقناطر وأن وزارة الري تضع على قمة أولوياتها تطوير حدائق القناطر في إطار خطة استثمارية تحقق عائدًا للوزارة.وأشار المحافظ إلى أن حديقة عفلة المطورة احتلت المركز الأول في إقبال الزوار عليها خلال احتفالات عيد الاضحى المبارك نتيجة عملية التطوير الشاملة التي شهدتها لتصبح بانوراما متكاملة مع الكباري الأثرية وممشى أهل مصر وجزيرة الشعير لافتا أنه تم تحويل منطقة عفلة لـ حديقة عالمية، تضم شلالات وممشى ونماذج بيئية و برجولات خشبية متطورة وتزويدها بـ أكشاك لبيع المأكولات والزهور، ومصلى للرجال والسيدات.