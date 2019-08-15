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فن

شاهد .. حلا شيحة بصحبة أبنائها الأربعة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:04 م
حلا شيحة وابنائها
حلا شيحة وابنائها
القسم الميدانى
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة تجمعها مع ابنائها الاربعة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام"

وعلقت حلا شيحة على الصورة قائلة: "كن شاكرا دائما ...الحمد الله".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخرا فى مسلسل "زلزال" من بطولة الفنان محمد رمضان وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر.

مسسل "زلزال" إنتاج شركة سينرجي، وشارك بالتمثيل فيه، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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