صالح وعبدالله جمعة بصحبة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

يظهر الثنائي صالح جمعة نجم الأهلي، وشقيقه عبدالله جمعة نجم الزمالك، على شاشة قناة dmc من خلال برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، خلال الأسبوع المقبل.



ونشرت الفنانة إسعاد يونس صور تجمعها مع الشقيقين، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وكتبت عليها: "الأخوين صالح وعبدالله جمعة لاعبي الأهلي والزمالك، هيتقابلوا وجهًا لوجه في تحدي كبير".



وتابعت: "استنوهم مع #صاحبة_السعادة يوم الإثنين القادم الساعة 11:00 مساءً على dmc".



الجدير بالذكر أن مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك، بالدور الأول والثاني من الموسم المنقضي، جمعا الشقيقين وجهًا لوجه للمرة الثانية مع فرق مختلفة، حيث تواجها في منافسة أيضًا من قبل عندما كان يلعب عبدالله جمعة، ضمن صفوف المصري.