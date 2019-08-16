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فن

لينا الفيشاوي تكشف حقيقة معرفتها بمرض جدها الراحل فاروق الفيشاوي

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:30 م
لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي
سعيد فراج
نشرت لينا الفيشاوي حفيدة النجم الراحل فاروق الفيشاوي صورة عبر حسابها على إنستجرام، وصورة أخرى مكتوب عليها قصيدة كتبتها بالإنجليزية، قالت فيها: "أقود في الليل ولا أرى شيئا، أشعر بالخوف فألمس يديك، باردة مثل الثلج، ولا يقودنا أي اتجاه للطريق الصحيح، ويشرق الصباح بوضوح، يعمي أعيننا عن الاتجاه، مع بقايا الإحساس بالإحباط، عقلي مشوش علِّي أستطيع التفكير، أتمنى لو أغرق وأترك نفسي بلا أمل، لا أستطيع مساعدتك وإخراجك من غيبوبتك، محملة بشخصية سلبية، وتوقفت لأشم هذه الرائحة الحلوة للخشب والورود».

وكشفت لينا الفيشاوي عن حقيقة علمها بتفاصيل مرض جدها ودخوله في غيبوبة، مشيرة إلى أنها كتبت قصيدة له في اليوم نفسه، دون أن تعلم بمرضه.

وعلقت لينا أحمد الفيشاوي على الصور: «من الصعب على أن أشارككم هذا، ولكني كتبت هذه القصيدة في نفس يوم دخول جدي في غيبوبة دون علمي، وعلمت فقط يوم وفاته».

واختتمت لينا أحمد في تعليقها برسالة حول جدها الراحل فاروق الفيشاوي، قائلة: «لا أستطيع إخراجك من غيبوبتك وكأن قلبي كان يحاول إخباري، رحمك الله يا جدي، كنت أتمنى أن تزال موجود بيننا، أبكي الآن وأنا أتذكر كل ذكرياتنا».

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