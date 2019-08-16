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رياضة

مدرب الزمالك.. ميتشو يصل القاهرة خلال ساعات

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:27 م
ميتشو
ميتشو
منتصر الرفاعى - ملك موسى
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك أن الصربي ميلوتين سريدوفيتش " ميتشو" المدير الفني لأورلاندو بيراتس سيصل إلى القاهرة خلال 48 ساعة للتوقيع على عقود تدريب الفريق الأبيض.

يأتي ذلك بعد تقدم ميتشو باستقالته من تدريب الفريق الجنوب أفريقي خلال الساعات القليلة الماضية في ظل مفاوضات نادي الزمالك معه.

وتأتي استقالة المدير الفني من تدريب أورلاندو بيراتس لتجعل فرصة المدير الفني على أعتاب تدريب الزمالك في الفترة الحالية بعد تراجع النادي الأبيض عن التعاقد مع الصربي اليكساند ستانوفيتش.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك أن الصربي ميتشو كان أول المرشحين لتدريب الفريق بعد تعثر المفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز، وأضاف أن استقالته ستسهل توليه تدريب الزمالك.

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